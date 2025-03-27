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В Ростовской области на торги выставили строительную технику «СМУ-9»

Строительную технику компании-банкрота выставили на аукцион в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на аукцион выставили строительную технику обанкротившейся компании ООО «СМУ-9» из Морозовска. Информацию об этом указали на портале ЕФРСБ.

За 16,9 млн рублей планируют продать «КамАЗы», прицепы, седельные тягачи и полуприцеп-контейнеровоз. Все эти объекты находятся под арестом.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 28 апреля 2025 года. Организатором выступает конкурсный управляющий.

Как указано в материалах, ООО «СМУ-9» занималось строительством зданий, дорог и мостов с 2015 года. В апреле 2023 года Арбитражный суд Ростовской области признал компанию банкротом, тогда же началось конкурсное производство.

Ранее банкротом также признали одно из швейных предприятий Ростова-на-Дону.