Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области, состоится 30 марта, сообщил телеканал.
«Прощание с погибшей военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Прийти проститься можно в 13:30», — сказали в эфире.
Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.