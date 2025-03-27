В Омской области простились с погибшим в зоне СВО 59-летним сантехником

Уже в Омске Каннуников устроился токарем на завод «Полет». После этого перешел на работу в ЖКХ «Ленинское». Омич вышел на пенсию в 2023 году и устроился слесарем-сантехником в железнодорожный колледж. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ 8 февраля 2025 года. Героически погиб 6 марта 2025 года.