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В Омской области простились с погибшим в зоне СВО 59-летним сантехником

Омич подписал контракт в феврале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня прошла церемония прощания с погибшим в зоне СВО 59-летним Иваном Каннуниковым. Об этом сообщили в администрации Троицкого сельского поселения.

Каннуников родился 20 сентября 1965 года в селе Сосновка. Его детство прошло в селе Богданово. С 23 октября 1983 года по 25 ноября 1965 года служил на границе. После армии обучился мореходству. После отпуска встретил свою любовь и переехал в Омск.

Уже в Омске Каннуников устроился токарем на завод «Полет». После этого перешел на работу в ЖКХ «Ленинское». Омич вышел на пенсию в 2023 году и устроился слесарем-сантехником в железнодорожный колледж. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ 8 февраля 2025 года. Героически погиб 6 марта 2025 года.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Ивана Каннуникова.