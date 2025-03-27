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В Омской области больше не осталось ледовых переправ

Закрыта последняя.

В Омской области прекратила работу последняя ледовая переправа «Никольская», которая соединяла села Усть-Ишим и Никольск через реку Иртыш в Усть-Ишимском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Закрытие связано с тем, что весенний период сделал ледовое покрытие небезопасным: лёд стал тоньше и изменил свою структуру.

Для предотвращения возможных происшествий на подходах к бывшей переправе установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты о запрете движения. Кроме того, подъездные пути к ледовой дороге засыпаны снегом. Выход на лёд запрещён как транспорту, так и пешеходам.

В настоящее время все ледовые переправы на территории Омской области закрыты.