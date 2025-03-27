В Омской области больше не осталось ледовых переправ

Для предотвращения возможных происшествий на подходах к бывшей переправе установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты о запрете движения. Кроме того, подъездные пути к ледовой дороге засыпаны снегом. Выход на лёд запрещён как транспорту, так и пешеходам.