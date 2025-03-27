В Архангельске обнаружили умифеновир и его метаболиты в сточных водах

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) обнаружили умифеновир (действующее вещество препарата «Арбидол») и ряд его метаболитов в сточных водах в Архангельске, а также в донных отложениях и активном иле, который используется для очистки на очистных сооружениях, рассказал ТАСС младший научный сотрудник Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ Сергей Сыпалов. Часть из соединений выявлена впервые, и они потенциально могут быть токсичны.
«Мы обнаружили и метаболиты, и исходный умифеновир. Содержание умифенавира в исходном виде в поступающей на очистное сооружение сточной воде у нас составило 260 нанограмм на 1 л. Это низкая на самом деле концентрация, но при этом это может представлять потенциально какую-то угрозу. Но самое большое содержание умифеновира было в активном иле, который применяется при очистке сточных вод, плюс осадок сточных вод, его со временем изымают из очистных сооружений. В нем мы обнаружили самое большое количество, это 3,7 мг на кг. Это тоже может представлять потенциальные риски», — сказал Сыпалов.
Сточные воды на очистных сооружениях Архангельска в марте 2021 года содержали порядка 0,8 мкг/л умифеновира. Эти данные соответствуют ежедневному поступлению в канализацию около 70 г противовирусного препарата и хорошо согласуются с количеством зарегистрированных новых случаев COVID-19 в период отбора проб, это было примерно 30 человек в сутки. Исследование очищенных сточных вод показало, что применяемая технология очистки позволяет удалять лишь 40% поступающего противовирусного препарата. За счет непрерывных процессов трансформации и образования метаболитов степень очистки стоков от метаболитов не превышает 20−25%.
«При процессах дезинфекции на очистных сооружениях, активный хлор дезинфицирует воду, чтобы уничтожить остаточную патогенную микрофлору, образуются соединения, в которых появляется хлор. Но если там есть бром, то предположительно эти соединения будут более токсичными, чем хлорсодержащие», — отметил исследователь.
Превращения фармпрепаратов.
Умифеновир, а также амброксол и бромгексин, трансформацию которых исследовали в ходе проекта, как раз содержат в составе бром. Методика определения этих соединений и была разработана специалистами центра практически с нуля. Часть соединений была обнаружена впервые.
«Новые соединения, мы их называем эмерджентными загрязнителями, которые недавно появились. Мы не знаем, что они могут, какой вред они могут нанести окружающей среде, — сказал собеседник агентства. — Потребление фармпрепаратов растет. И это может представлять потенциальную угрозу для живых организмов, которые обитают в реках, куда сбрасываются эти сточные воды. Поэтому необходимо разрабатывать методики и проводить мониторинг этих соединений, рассчитывать их токсичность, чтобы предполагать, какое они могут негативное влияние оказать на экосистему. Никаких ПДК (предельно допустимых концентраций) на эти соединения, само собой, нет», — сказал ученый.
Исследователи также планируют изучить, какие продукты образуются из бромсодержащих фармпрепаратов при озонировании. Этот метод также применяют для дезинфекции. «Озон с одной стороны вроде бы является более экологичным, однако при озонировании также образуются продукты трансформации, которые тоже могут, в принципе, обладать токсичностью», — добавил Сыпалов.