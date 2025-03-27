В Архангельске обнаружили умифеновир и его метаболиты в сточных водах

«Мы обнаружили и метаболиты, и исходный умифеновир. Содержание умифенавира в исходном виде в поступающей на очистное сооружение сточной воде у нас составило 260 нанограмм на 1 л. Это низкая на самом деле концентрация, но при этом это может представлять потенциально какую-то угрозу. Но самое большое содержание умифеновира было в активном иле, который применяется при очистке сточных вод, плюс осадок сточных вод, его со временем изымают из очистных сооружений. В нем мы обнаружили самое большое количество, это 3,7 мг на кг. Это тоже может представлять потенциальные риски», — сказал Сыпалов.