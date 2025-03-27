Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм

Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом.