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В Уфе 29 и 30 марта состоятся сельхозярмарки

В башкирской столице 29 и 30 марта состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить натуральные продукты и овощи напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Источник: Башинформ

В субботу ярмарочная торговля развернется на площадке по улице Рабкоров, 20, возле парка «Волна», а также на площадях перед Дворцом спорта и имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье ярмарки продолжат работать, кроме площадки возле парка «Волна».