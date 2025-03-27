В Уфе 29 и 30 марта состоятся сельхозярмарки

В субботу ярмарочная торговля развернется на площадке по улице Рабкоров, 20, возле парка «Волна», а также на площадях перед Дворцом спорта и имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье ярмарки продолжат работать, кроме площадки возле парка «Волна».
В башкирской столице 29 и 30 марта состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить натуральные продукты и овощи напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
В субботу ярмарочная торговля развернется на площадке по улице Рабкоров, 20, возле парка «Волна», а также на площадях перед Дворцом спорта и имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье ярмарки продолжат работать, кроме площадки возле парка «Волна».