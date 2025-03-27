За аферу с налогами на 1,5 млн рублей перед судом в Уфе предстанут два предпринимателя

Следствие установило, что мужчины, будучи руководителями двух организаций, предоставили в налоговую инспекцию поддельные документы о фиктивных поставках товаров. На основании этих ложных сведений им удалось незаконно получить более полутора миллионов рублей в качестве возмещения НДС. Часть денег средств была переведена на счет мнимого контрагента, после чего обвиняемые использовали их по своему усмотрению.