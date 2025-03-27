За аферу с налогами на 1,5 млн рублей перед судом в Уфе предстанут два предпринимателя

В Уфе перед судом предстанут два бизнесмена, обвиняемые в крупном налоговом мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Следствие установило, что мужчины, будучи руководителями двух организаций, предоставили в налоговую инспекцию поддельные документы о фиктивных поставках товаров. На основании этих ложных сведений им удалось незаконно получить более полутора миллионов рублей в качестве возмещения НДС. Часть денег средств была переведена на счет мнимого контрагента, после чего обвиняемые использовали их по своему усмотрению.
На предпринимателей завели уголовное дело по статье «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере». Они признали вину. Материалы дела переданы в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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