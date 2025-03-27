Лукашенко признался, что всегда завидовал гродненцам

Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, признался, что всегда завидовал гродненцам, сообщает БелТА.
Глава государства, говоря о том, что нужно довести до ума Брест и Могилев, заметил, что ему хотелось бы, чтобы Могилев был как Гомель:
— Красавец — Гомель. Там тоже река. Гродно — это вообще особый город. Я всегда гродненцам завидовал, — признался президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что очень любит белорусские города. Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что Могилев следует подтягивать:
— Есть места, за которые можно хорошо зацепиться (и уже зацепились), и в дальнейшем развивать Могилев.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».
Кроме того, Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.
А еще Лукашенко назначил нового замглаву МИД, а предыдущий стал послом в Ватикане.