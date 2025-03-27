Из Омской области в Китай будет проложен речной торговый путь по Итрышу

По его словам, перевозка грузов по Иртышу значительно дешевле автомобильного и железнодорожного транспорта, что позволит снизить нагрузку на перегруженные магистрали и ускорить доставку товаров. Минтранс Казахстана оценивает потенциал Иртыша в 2,5 млн тонн грузов ежегодно.