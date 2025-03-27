Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омской области в Китай будет проложен речной торговый путь по Итрышу

Минтранс Казахстана оценивает потенциал Иртыша в 2,5 млн тонн грузов ежегодно.

Источник: Комсомольская правда

Россия, Казахстан и Китай обсудят создание нового транспортного коридора по реке Иртыш для доставки грузов в КНР. Встреча представителей трех стран состоится в ближайшее время в Казахстане, сообщил заместитель главы администрации Обь-Иртышского бассейна Константин Жулин.

По его словам, перевозка грузов по Иртышу значительно дешевле автомобильного и железнодорожного транспорта, что позволит снизить нагрузку на перегруженные магистрали и ускорить доставку товаров. Минтранс Казахстана оценивает потенциал Иртыша в 2,5 млн тонн грузов ежегодно.

В Омской области планируется создание крупного логистического комплекса, который обеспечит эффективное перераспределение грузов между речным, железнодорожным и автомобильным транспортом, используя существующую инфраструктуру региона.

Этот комплекс станет серьезным шагом в укреплении проектов межгосударственной торговли. Кроме того, учитывается и серьезный эффект экономии на транспортных расходах.

Ранее мы писали, что Омская область договорилась с Казахстаном о совместной проверке качества воды в Иртыше.