В эти выходные в Омске перекроют дороги в честь Ураза-Байрама

Как сообщили в мэрии Омска, в центре города 30 марта будет временно перекрыто движение любого транспорта по улицам 19-я Линия и 20-я Линия на отрезке между улицами Лермонтова и 10 лет Октября. Ограничения, связанные с празднованием Ураза-Байрам, начнут действовать с 6 утра до 10 утра.
Также в местах проведения богослужения с 5:30 до 10 часов будет действовать запрет на стоянку любого транспорта.
Рекомендуемый объезд — по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия. В администрации просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения движения. Ранее мы писали, по каким правилам живут мусульмане в Сибири. Напоминаем, что 30 марта мусульмане встретят праздник Ураза-байрам, которому предшествует священный месяц Рамадан.