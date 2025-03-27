В эти выходные в Омске перекроют дороги в честь Ураза-Байрама

Как сообщили в мэрии Омска, в центре города 30 марта будет временно перекрыто движение любого транспорта по улицам 19-я Линия и 20-я Линия на отрезке между улицами Лермонтова и 10 лет Октября. Ограничения, связанные с празднованием Ураза-Байрам, начнут действовать с 6 утра до 10 утра.