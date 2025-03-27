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На этих выходных в столице Башкирии состоятся последние в марте сельхозярмарки

29 и 30 марта в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

29 и 30 марта в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу торговые точки будут организованы возле парка «Волна», на площадке по улице Рабкоров, 20, на площадях перед Дворцом спорта и имени Серго Орджоникидзе.

— В воскресенье ярмарки продолжат работать, за исключением парка «Волна», — сообщает мэрия.

В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.

Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.

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