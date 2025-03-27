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В Ростовской области избрали восемь мировых судей

Депутаты Заксобрания Ростовской области избрали восемь мировых судей.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Ростовской области избрали восемь мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 27 марта.

На трехлетний срок были утверждены:

— Анна Терехова — Первомайский судебный район Ростова-на-Дону, судебный участок № 5;

— Оксана Кононенко — Матвеево-Курганский судебный район, участок № 3;

— Александра Матвеева — Новочеркасский судебный район, участок № 8;

— Ольга Соловьева — Новошахтинский судебный район, участок № 2;

— Владимир Барко — Таганрогский судебный район, участок № 5;

— Марина Будякова — Таганрогский судебный район, участок № 6;

— Игорь Бадмаев — Шахтинский судебный район, участок № 10;

При повторном назначений без ограничения срока полномочий в Цимлянский судебный район, на участок № 2, избрали Алину Кубареву.

На заседании донского парламента уточнили, что все представленные кандидаты успешно сдали квалификационные экзамены и получили необходимые рекомендации.