В Ростовской области избрали восемь мировых судей

Парламентарии Ростовской области избрали восемь мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 27 марта.
На трехлетний срок были утверждены:
— Анна Терехова — Первомайский судебный район Ростова-на-Дону, судебный участок № 5;
— Оксана Кононенко — Матвеево-Курганский судебный район, участок № 3;
— Александра Матвеева — Новочеркасский судебный район, участок № 8;
— Ольга Соловьева — Новошахтинский судебный район, участок № 2;
— Владимир Барко — Таганрогский судебный район, участок № 5;
— Марина Будякова — Таганрогский судебный район, участок № 6;
— Игорь Бадмаев — Шахтинский судебный район, участок № 10;
При повторном назначений без ограничения срока полномочий в Цимлянский судебный район, на участок № 2, избрали Алину Кубареву.
На заседании донского парламента уточнили, что все представленные кандидаты успешно сдали квалификационные экзамены и получили необходимые рекомендации.