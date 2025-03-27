Под Новосибирском закрыли движение по путепроводу из-за угрозы ЧС

В Новосибирской области временно закрыли для движения транспорта путепровод над железной дорогой в Каргате. Информацию об этом в четверг, 27 марта сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.
По данным ведомства, это было сделано для предотвращения угрозы чрезвычайной ситуации, так как на объекте, расположенном на 3 км дороги «1286 км а/д “Р-254” — Каргат (восточный) было зафиксировано образование дефекта в виде раскрытия трещин и скалывания насадки опоры Nº2.
«ТУАД принято решение временно закрыть движение автомобильного транспорта на данном участке, провести комиссионное обследование и выработать план мероприятий по устранению дефектов», — говорится в сообщении ведомства.
Примечательно, что в прошлом году этот путепровод капитально ремонтировали. Как ранее писал BFM-Новосибирск, в ходе проведённого обследования на объекте 1992 года постройки было выявлено разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций, что привело к снижению грузоподъёмности сооружения.
В связи с этим был объявлен аукцион на ремонт путепровода, который выиграло ООО «СТК МАКС М». Стоимость работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» оценивалась в 51,4 млн рублей.