Под Новосибирском закрыли движение по путепроводу из-за угрозы ЧС

По данным ведомства, это было сделано для предотвращения угрозы чрезвычайной ситуации, так как на объекте, расположенном на 3 км дороги «1286 км а/д “Р-254” — Каргат (восточный) было зафиксировано образование дефекта в виде раскрытия трещин и скалывания насадки опоры Nº2.