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«Транспортная доступность в пределах 40 минут». Высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками

Минтранс: высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками за 40 минут.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс сказал, что высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками за 40 минут. Подробности озвучил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, сообщает БелТА.

Леончик, в числе приоритетов на текущий период, назвал ремонт, а также реконструкцию основных выездов из Минска с цементобетонным покрытием:

— Мы будем связывать Минск с городами-спутниками высокоскоростными дорогами, которые позволят обеспечить транспортную доступность в пределах 40 минут, — подчеркнул представитель Минтранса.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о строительстве наземного метро к городам-спутникам Минска.

Кстати, мы собрали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.

А еще в Минске движение по мосту на Партизанском проспекте закрыли с 24 марта.