«Транспортная доступность в пределах 40 минут». Высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками

Минтранс сказал, что высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками за 40 минут. Подробности озвучил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, сообщает БелТА.
Леончик, в числе приоритетов на текущий период, назвал ремонт, а также реконструкцию основных выездов из Минска с цементобетонным покрытием:
— Мы будем связывать Минск с городами-спутниками высокоскоростными дорогами, которые позволят обеспечить транспортную доступность в пределах 40 минут, — подчеркнул представитель Минтранса.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о строительстве наземного метро к городам-спутникам Минска.
Кстати, мы собрали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.
А еще в Минске движение по мосту на Партизанском проспекте закрыли с 24 марта.