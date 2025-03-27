В этом году «Бессмертный полк» в Перми планируют провести в очном формате

В этом году шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Перми планируется провести в очном формате. Об этом сообщила начальник городского департамента культуры и молодежной политики Анастасия Хорошева на заседании Общественного совета при гордуме.
Она также уточнила, что окончательное решение о том, как именно пройдет акция, будет принято после 1 мая. Отмечается, что с точки зрения безопасности подготовительные процедуры проведены.
Всего в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в краевой столице запланировано около 160 мероприятий. Центральным событием станет традиционный парад 9 мая. Также на главной праздничной сцене состоится концерт московской группы «Дозор». Кроме того, в разных районах города пройдут тематические конкурсы, интерактивные программы и выставки.