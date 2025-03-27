В сети вышел комедийный сериал про Голливуд «Киностудия» с Сетом Рогеном

Практически во всех случаях «Киностудия» бьет прямо в цель — за исключением, может быть, шуток про инклюзивность и дайверсити. Да и то вины авторов в этом нет, здесь все-таки надо отдать должное корпорациям, которые после возвращения к власти Дональда Трампа лихо продемонстрировали, что они нам не друзья (руководство той же Apple, думается, собственный околомарксистский хит «Разделение» смотрит с блокнотиками наготове), и развили сверхзвуковую скорость в процессе переобувания. Как пелось в другом великолепном сериале о чарующем хаосе кинопроизводства, «мы думали, это весна, а это оттепель». ~Как бы то ни было, менее смешной «Киностудия» в результате не становится — кажется, ей самое место на верхней полке классики киношного и телевизионного самолюбования, по соседству с «Антуражем» (он же «Красавцы») и «Студией 30».~