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Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента

Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во время брифинга.

«Второй раз вы задаете вопрос на чистейшем русском языке. Я снимаю шляпу перед этим и благодарю вас за такое уважительное отношение к русскому языку», — сказала Захарова на брифинге.

Захарова обратилась к агентству Синьхау с просьбой опубликовать новость о том, что их корреспондент «окончательно покорил сердце официального представителя МИД России фантастическим знанием русского языка».