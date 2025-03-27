Захарова восхитилась уровнем русского языка у китайского корреспондента

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила восхищение уровнем русского языка у китайского корреспондента Синьхуа, который задавал ей вопрос во время брифинга.
«Второй раз вы задаете вопрос на чистейшем русском языке. Я снимаю шляпу перед этим и благодарю вас за такое уважительное отношение к русскому языку», — сказала Захарова на брифинге.
Захарова обратилась к агентству Синьхау с просьбой опубликовать новость о том, что их корреспондент «окончательно покорил сердце официального представителя МИД России фантастическим знанием русского языка».