Отменены авиарейсы из Кишинева в Египет: Теперь ещё и на море из Молдовы не добраться

Несколько авиарейсов из Кишинёва в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам были отменены. Как сообщили в Органе гражданской авиации, причиной стало неисполнение финансовых обязательств коммерческими партнёрами авиакомпании SkyUp и туроператора Join UP.
Для обеспечения перевозки пассажиров, которые уже приобрели туристические пакеты, в течение сегодняшнего дня будут выполнены два рейса из Кишинёва в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам.
Отмечается, что рейсы являются частью чартерной программы, а билеты включены в туристические пакеты. В связи с этим ответственность за выполнение обязательств несут туроператоры, пишет rupor.md.
Пассажиров, чьи права могли быть нарушены, просят обращаться в Государственную инспекцию по надзору за рынком, ответственную за защиту потребителей в сфере туризма.