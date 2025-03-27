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Отменены авиарейсы из Кишинева в Египет: Теперь ещё и на море из Молдовы не добраться

Как сообщили в Органе гражданской авиации, причиной стало неисполнение финансовых обязательств.

Источник: Комсомольская правда

Несколько авиарейсов из Кишинёва в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам были отменены. Как сообщили в Органе гражданской авиации, причиной стало неисполнение финансовых обязательств коммерческими партнёрами авиакомпании SkyUp и туроператора Join UP.

Для обеспечения перевозки пассажиров, которые уже приобрели туристические пакеты, в течение сегодняшнего дня будут выполнены два рейса из Кишинёва в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам.

Отмечается, что рейсы являются частью чартерной программы, а билеты включены в туристические пакеты. В связи с этим ответственность за выполнение обязательств несут туроператоры, пишет rupor.md.

Пассажиров, чьи права могли быть нарушены, просят обращаться в Государственную инспекцию по надзору за рынком, ответственную за защиту потребителей в сфере туризма.