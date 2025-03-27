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В Кировском районе Новосибирска без отопления остались почти 100 домов

Энергетики меняют участок трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

27 марта без отопления остались жители Новосибирска из Кирвоского района. Речь идет об улицах Немировича-Данченко, Бурденко, 2-я Бурденко, Мира, Горбаня, 2-я Ольховская, Симферопольская, Тубинская, Азербайджанская и Эстонская.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент теплоснабжение прервано как минимум в 98 домах. Отключение называют плановым, энергетики меняют участок трубопровода на теплосетях, проходящих по улице Бурденко.

Как сообщала КП-Новосибирск, сегодня такая же участь постигла жителей Заельцовского района. Из-за масштабного отключения с холодными батареями остались более 200 домов сразу на 20 улицах. Напомним, что утром температура в мегаполисе держалась на отметке −6 градусов.