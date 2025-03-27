В Кировском районе Новосибирска без отопления остались почти 100 домов

Как сообщала КП-Новосибирск, сегодня такая же участь постигла жителей Заельцовского района. Из-за масштабного отключения с холодными батареями остались более 200 домов сразу на 20 улицах. Напомним, что утром температура в мегаполисе держалась на отметке −6 градусов.