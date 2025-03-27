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Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве

Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве и Петербурге.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ только по двум предметам для получения школьного аттестата и поступления в учреждения СПО, а также по приёму в 10−11 классы по результатам ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Так, согласно закону, в трёх субъектах РФ, участвующих в эксперименте — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — для получения аттестата об основном общем образовании школьникам нужно будет успешно пройти ОГЭ по двум обязательным дисциплинам — «Русский язык» и «Математика». В настоящее время предусмотрена сдача четырех дисциплин: двух обязательных и двух по выбору.

Кроме того, в этих же субъектах приём школьников на обучение в 10−11 классы (по программам среднего общего образования) будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ОГЭ по двум обязательным дисциплинам и двум по выбору.

Законом предлагается апробировать в трёх экспериментальных субъектах новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) на базе 9 классов, в котором будут предусмотрены особенности учёта результатов ОГЭ, вступительных испытаний (при наличии) и индивидуальных достижений — с учётом необходимости обеспечения прав поступающих.

Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить её эффективность и даст возможность будущей корректировке. При этом в комитете подчеркнули, что пилотным регионам необходимо чётко определить алгоритм действий в каждой конкретной ситуации в этом случае, разработать рекомендации с определением понятных механизмов взаимодействия участников образовательных организаций в ходе эксперимента. Кроме того, пилотные субъекты должны провести открытые родительские собрания, информационную и разъяснительную работу со всеми участниками процесса, а также организовать «горячую линию» по вопросам приёмной кампании.