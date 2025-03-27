Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве

Как отметили в научном комитете СФ, апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить её эффективность и даст возможность будущей корректировке. При этом в комитете подчеркнули, что пилотным регионам необходимо чётко определить алгоритм действий в каждой конкретной ситуации в этом случае, разработать рекомендации с определением понятных механизмов взаимодействия участников образовательных организаций в ходе эксперимента. Кроме того, пилотные субъекты должны провести открытые родительские собрания, информационную и разъяснительную работу со всеми участниками процесса, а также организовать «горячую линию» по вопросам приёмной кампании.