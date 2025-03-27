NYT: в Египте обнаружили гробницу неизвестного фараона возрастом 3,6 тыс. лет

В то же время гробница в Абидосе сильно пострадала от времени, на ее месте не было обнаружено никаких опознаваемых останков скелета. Кроме того, внутри гробницы видны следы ограбления, совершенного порядка 1,7 тыс. лет назад. Имя правителя, изображенное на папирусных полосах, также стало нечитаемым. По словам Вегнера, вероятно, что в гробнице был похоронен царь по имени Сенайиб или фараон Пэнтджени, которым в Абидосе были посвящены памятники.