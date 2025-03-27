Волгоградцам рассказали о правилах и запретах рыбалки

Однако любителям рыбной ловли необходимо помнить о существующих ограничениях, нарушение которых может привести к штрафам и даже лишению свободы.
«Ловись, рыбка!».
Волгоградцы знают толк в рыбе. Любительской рыбалкой увлекаются многие мужчины, и не только. Жительницы Волгоградской области с успехом опровергают выражение о том, что рыбалка — не женское дело.
«Люблю рыбачить с детства, — признается 65-летняя Галина Самсонова из Калачевского района. — С ранних лет ходила с удочкой на Волго-Донской судоходный канал вместе с папой, а сейчас уже вожу на рыбалку своих внуков».
ВДСК — действительно одно из рыбных мест в регионе. Канал соединяет Волгу и Дон, и на нем расположено несколько водохранилищ: Береславское, Карповское и Варваровское. Здесь водятся окунь, судак, лещ, щука, карась и даже сом.
Еще одно из излюбленных мест для рыбалки — Цимлянское водохранилище, одно из крупнейших в России. Здесь можно поймать карася, леща, чехонь, сазана, судака и берша. Манит рыбаков и донской берег у хутора Вертячий, где улов вам будет обеспечен круглый год.
Среди популярных мест для рыбалки в Волгоградской области и остров Сарпинский с его множеством внутренних озер, а также заповедная Волго-Ахтубинская пойма. На крючок здесь может попасться карась, щука, окунь, сом, толстолобик и белый амур.
Выловить в водоемах региона можно и краснокнижные виды. Но следует помнить, что за это ждет внушительный штраф. Так, за вылов осетровых (осетра, стерляди
Вместе с тем есть и другие обязательные к исполнению правила рыболовства в Волгоградской области. За несоблюдение их предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
На территории Волгоградской области правила рыболовства регламентируются ФЗ от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом Минсельхоза России от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна».
При любительском рыболовстве запрещается применение сетей всех типов, ловушек (за исключением раколовок в пресноводных объектах), капканов, электрических орудий добычи (вылова), а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств.
Под запретом также багрение, глушение, подсветка. Нельзя самостоятельно изымать обнаруженные в водных объектах рыбохозяйственного значения орудия вылова — при их обнаружении нужно сообщить об этом в соответствующие органы.
Что ждет нарушителей?
Следует помнить, что за нарушение правил рыболовства привлекают к ответственности. Нарушителям грозит штраф, конфискация судна, орудий лова или даже лишение свободы на срок от 2 лет и выше.
Запрещается ловить рыбу в пределах охранных зон гидроэнергетических объектов; объектов на внутренних водных путях, используемых для судоходства; на расстоянии менее 0,5 км от территории рыбоводных хозяйств; в периоды выпуска молоди рыб рыболовными организациями.
Напомним, что в Волгоградской области с 20 марта по 25 апреля введен запрет на вылов щуки, с 15 апреля по 8 июня — судака, а до 15 июня — рыбца. Запрет устанавливается в целях защиты рыб в период нереста.
С начала текущего года и до 15 сентября действует запрет на вылов раков, с 15 ноября — на лов рыбы в зимовальных ямах. Действие последнего заканчивается 31 марта текущего года. Также до конца марта запрещена подводная охота.
Нарушителям запретов грозят штрафы от 2000 до 5000 рублей, в случае серьезных нарушений — до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.