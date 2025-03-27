Волгоградцам рассказали о правилах и запретах рыбалки

Выловить в водоемах региона можно и краснокнижные виды. Но следует помнить, что за это ждет внушительный штраф. Так, за вылов осетровых (осетра, стерляди и т. п. ) придется заплатить от 4,5 тыс. до 269 тыс. рублей. Штраф за белорыбицу составляет более 11 тыс. рублей, а за шемая — 925 рублей. Следует помнить, что такую сумму придется выложить за каждый пойманный экземпляр.