В Волгограде с 1 сентября изменятся правила проверки на опьянение

В Волгоградской области и по всей России с 1 сентября 2025 вступят в силу измененные правила проведения проверки на алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение.
Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения РФ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.
В документе уточняется механизм проведения медосвидетельствования. При оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП или людям с признаками отправления различными средствами будет производиться отбор биологических материалов. Их будут хранить в течение недели, а в случае необходимости исследуют.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что новые правила позволят облегчить привлечение к административной ответственности лиц, которые потребляли наркотические или психоактивные вещества без назначения врача.
Также будет актуализирован список веществ, на которые будут проводить химико-токсикологические исследования. Он будет составлен с учетом изменения структуры наркопотребления в России.