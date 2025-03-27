В Волгограде с 1 сентября изменятся правила проверки на опьянение

В документе уточняется механизм проведения медосвидетельствования. При оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП или людям с признаками отправления различными средствами будет производиться отбор биологических материалов. Их будут хранить в течение недели, а в случае необходимости исследуют.