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Авиакомпания Red Wings вернула омичам деньги за билеты за несостоявшийся рейс

Авиакомпания Red Wings отменила запланированные с 3 июня рейсы из Омска в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Red Wings отменила запланированные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Омск — Улан-Удэ. Рейсы должны были выполняться еженедельно по вторникам, начиная с 3 июня.

Пассажирам, уже купившим билеты, деньги возвращены. В настоящее время информация о данном рейсе отсутствует на официальном сайте авиакомпании Red Wings.

Отмена рейсов, может быть связана связана с низким спросом на направления, а также внутренними регламентами авиакомпании.

Улан-Удэ — столица и крупнейший город Республики Бурятия, является значимым транспортным узлом в Восточной Сибири. Отмена рейса существенно ограничивает авиасообщение между Омском и этим регионом России.

Ранее мы писали, что омские автобусные маршруты стали продавать по частным объявлениям.