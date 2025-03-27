В Таганроге малышка получила семь ран лица после попытки поцеловать собаку

Ростовские врачи выполнили операцию девочке, которую покусала за лицо собака. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в Областной детской клинической больнице.
Происшествие случилось в Таганроге, в одном из частных домовладений. Родители с дочкой-дошкольницей пришли к друзьям в гости. Девочка решила поиграть во дворе с собакой. Когда попыталась поцеловать ее в мордочку, та набросилась…
Взрослые отогнали собаку, обмотали лицо ребенка мокрым полотенцем и повезли в больницу. Там обработали раны и сделали перевязку. После этого на «скорой» перевезли в Ростов.
Операция прошла успешно, и уже через неделю пациентку выписали.