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В Таганроге малышка получила семь ран лица после попытки поцеловать собаку

Ростовские врачи прооперировали девочку, на которую набросилась собака знакомых.
Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи выполнили операцию девочке, которую покусала за лицо собака. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в Областной детской клинической больнице.

Происшествие случилось в Таганроге, в одном из частных домовладений. Родители с дочкой-дошкольницей пришли к друзьям в гости. Девочка решила поиграть во дворе с собакой. Когда попыталась поцеловать ее в мордочку, та набросилась…

Взрослые отогнали собаку, обмотали лицо ребенка мокрым полотенцем и повезли в больницу. Там обработали раны и сделали перевязку. После этого на «скорой» перевезли в Ростов.

— Больше всего пострадали губы и щека, — рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 ГБУ РО «ОДКБ», главный внештатный детский челюстно-лицевой хирург Минздрава РО Сергей Карнута. — На лице ребенка мы насчитали шесть — семь ран. Мы их ушили и восстановили анатомические функции.

Операция прошла успешно, и уже через неделю пациентку выписали.