Тротилу и ракетному топливу нашли безазотную замену

При этом исследователи обнаружили, что сразу 32 из этих молекул можно было синтезировать без особых сложностей, при этом они были способны запасать в себе большое количество энергии. Три подобных вещества (C4O8, C6O12 и C6O13) лишь на четверть или менее уступали тротилу по взрывной мощи, тогда как молекула C4O9 была на 81% сопоставима с тротилом по этому параметру. Последующий синтез и опыты с этими соединениями, как надеются химики, приведут к появлению безазотной взрывчатки и ракетного топлива.