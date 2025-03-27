В рамках массовых проверок пассажирских автобусов в Башкирии выявлены многочисленные нарушения при взимании платы за проезд. Минтранс Башкирии рекомендовал пассажирам не оплачивать проезд переводом на карту водителя или наличными.
По словам замминистра транспорта Башкирии Руслана Гарипова, в случае, если водитель требует от пассажира оплату ему на карту, это незаконно.
«Прошу пассажиров не оплачивать за проезд посредством перевода денег на банковскую карту водителя. Пассажиры имеют право требовать билет или чек, подтверждающие оплату за проезд. При возникновении дорожно-транспортных происшествий пассажиры без подтверждающих оплату документов не могут требовать возмещения нанесенного ущерба», — заявил чиновник.