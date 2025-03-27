Минтранс Башкирии рекомендовал пассажирам не оплачивать проезд переводом

«Прошу пассажиров не оплачивать за проезд посредством перевода денег на банковскую карту водителя. Пассажиры имеют право требовать билет или чек, подтверждающие оплату за проезд. При возникновении дорожно-транспортных происшествий пассажиры без подтверждающих оплату документов не могут требовать возмещения нанесенного ущерба», — заявил чиновник.