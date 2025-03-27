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Опубликовано расписание Ораза айт намаза по Казахстану

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) 27 марта 2025 года опубликовало расписание праздничного айт намаза в городах и областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Как отмечено на сайте ДУМК, в воскресенье, 30 марта 2025 года, начинается праздник Ораза айт.

Время молитвы меняется в зависимости от региона страны.

Источник: muftyat.kz

К примеру, в Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Караганде, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау айт намаз начнется в 07:00.

Для жителей Актобе, Костаная, Кызылорды и Северо-Казахстанской области определено другое время — в 07:30.

Тогда как в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Атырау айт намаз начнется в 08:00.

Священный месяц Рамазан начался 1 марта 2025 года. Расписание поста и намаза по регионам казахстанцы могут скачать с сайта ДУМК по этой ссылке.