Опубликовано расписание Ораза айт намаза по Казахстану

К примеру, в Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Караганде, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау айт намаз начнется в 07:00.