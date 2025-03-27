Опубликовано расписание Ораза айт намаза по Казахстану

Как отмечено на сайте ДУМК, в воскресенье, 30 марта 2025 года, начинается праздник Ораза айт.
Время молитвы меняется в зависимости от региона страны.
К примеру, в Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Караганде, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау айт намаз начнется в 07:00.
Для жителей Актобе, Костаная, Кызылорды и Северо-Казахстанской области определено другое время — в 07:30.
Тогда как в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Атырау айт намаз начнется в 08:00.
Священный месяц Рамазан начался 1 марта 2025 года. Расписание поста и намаза по регионам казахстанцы могут скачать с сайта ДУМК по этой ссылке.