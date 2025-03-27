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Минтранс Башкирии: с апреля до ноября пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка на проезд в электричках

В Башкирии пенсионеры могут 7 месяцев ездить за полцены в электричках.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о региональной льготе на проезд в пригородных электропоездах. С 1 апреля по 31 октября граждане, у которых есть право на социальную поддержку, республики смогут приобретать билеты со скидкой 50%.

Для оформления проездного необходимо предъявить документ, подтверждающий право на меры соцподдержки, а также пенсионное свидетельство, выданное Пенсионным фондом и подтверждающее прописку в Башкирии.

Льгота распространяется исключительно на пригородное железнодорожное сообщение в пределах республики. Данная мера социальной поддержки действует в Башкирии ежегодно в весенне-летний период, обеспечивая доступность транспорта для льготников.

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