Минтранс Башкирии: с апреля до ноября пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка на проезд в электричках

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о региональной льготе на проезд в пригородных электропоездах. С 1 апреля по 31 октября граждане, у которых есть право на социальную поддержку, республики смогут приобретать билеты со скидкой 50%.