Минтранс Башкирии: с апреля до ноября пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка на проезд в электричках

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о региональной льготе на проезд в пригородных электропоездах. С 1 апреля по 31 октября граждане, у которых есть право на социальную поддержку, республики смогут приобретать билеты со скидкой 50%.
Для оформления проездного необходимо предъявить документ, подтверждающий право на меры соцподдержки, а также пенсионное свидетельство, выданное Пенсионным фондом и подтверждающее прописку в Башкирии.
Льгота распространяется исключительно на пригородное железнодорожное сообщение в пределах республики. Данная мера социальной поддержки действует в Башкирии ежегодно в весенне-летний период, обеспечивая доступность транспорта для льготников.
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