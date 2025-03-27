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С 1 апреля в Калининграде временно изменится расписание нескольких автобусов

Нововведения коснутся маршрутов № 21, № 33, № 34, а также № 75.

С 1 апреля до 31 мая в Калининграде отменят автобус № 33 и маршрутку № 75. Об этом сообщили в городской администрации.

От ДС «Янтарный» до Родников по улицам Согласия и Гайдара будет ходить троллейбус № 2. «Таким образом жители района Советского проспекта смогут добираться до новой поликлиники на Сельме», — уточнили в администрации.

Власти хотят таким образом проанализировать пассажиропоток, а также позволить «ГорТрансу» перекинуть часть водителей на другие направления.

С 1 апреля автобус № 21 тоже изменит маршрут. «При следовании с П. Морозова в центр, транспорт будет сворачивать на Коммунистическую в сторону Южного обхода с разворотом у ЖК “Апельсин” и после этого возвращаться на привычный маршрут», — сообщили власти.

Автобус № 34 начнёт курсировать от СНТ «Мечта» в Прибрежном до улицы Левитана. На маршрут выпустят пять новых машин.

Жители районов области не должны страдать от того, выгодны автобусные маршруты или нет, заявил Алексей Беспрозванных.