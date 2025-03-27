С 1 апреля в Калининграде временно изменится расписание нескольких автобусов

С 1 апреля автобус № 21 тоже изменит маршрут. «При следовании с П. Морозова в центр, транспорт будет сворачивать на Коммунистическую в сторону Южного обхода с разворотом у ЖК “Апельсин” и после этого возвращаться на привычный маршрут», — сообщили власти.