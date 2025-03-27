Пенсионерка в Башкирии натравливает собак на детей

«Живу здесь четвертый год, и это настоящий кошмар, — возмущается она. — Два года назад собака ворвалась в нашу квартиру и укусила мужа, нагадила на полу. Все это время Назарова стояла и смотрела. Когда я закричала на нее, она спокойно зашла к себе и закрыла дверь. Видимо, ей доставляет удовольствие наблюдать за процессом нападения собак на людей. Муж обратился в полицию, они наложили на нее очередной штраф, но больше ничего сделать не могут, дверь она им не открывает. Я со своими маленькими детьми боюсь выходить из дома. В подъезде постоянно вонь и лай собак. Сейчас у нее точно проживают минимум взрослых три пса и два щенка. Значит, к осени стая будет большая. Я сама видела, как Назарова натравила своих псов на женщину и дворника УК, его искусали. Почему эту даму никто не изолирует от общества? Мы так и будем жить в вечном страхе из-за одной не совсем адекватной женщины?».