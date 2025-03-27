Пенсионерка в Башкирии натравливает собак на детей

Жителей города Туймазы в Башкирии уже лет 20 без преувеличения терроризирует группа собак во главе с их хозяйкой. Пенсионерка, известная как Люба-свистунья, живет в кирпичном 5-этажном доме по улице Комарова. В ее городской квартире, непонятно в каких условиях, содержатся несколько псов. Во время прогулок женщина натравливает их на людей свистом — отсюда и странное прозвище. Страдают и взрослые, и дети. Годами хозяйку проверяют, штрафуют, но ничего не меняется. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.
«Не надо здесь ходить!»
В местных пабликах полно историй о том, как баба Люба идет в магазин в сопровождении двух псов без намордников и поводков. Собаки обычно рычат и бросаются на всех, кто встречается по пути. Хозяйка будто следует их примеру: на все замечания только злобно огрызается. В этом районе, к слову, всегда многолюдно: здесь расположены школа, магазин, офисы банков и других заведений…
«Днем 6 марта в 18 часов я, как обычно, прогуливалась по улице Чехова, — рассказывает 37-летняя горожанка Анна Саяхова. — Навстречу мне попалась эта женщина с двумя псами. Я шла в наушниках и хотела обойти их, но одна из собак бросилась на меня, за ней и вторая — укусила левую голень. Хорошо, что на мне были плотные брюки и теплое белье. Я закричала на нее: “Разве так можно, уберите своих собак!”. “А не надо здесь ходить!” — вот что ответила она мне».
Из раны в ноге пошла кровь, позже проявились ссадины и гематома, возникла боль. Пришлось обратиться в травмпункт. Через несколько дней женщина пришла в «дежурную часть» полиции, но там отказали в приеме заявления. Объяснили это тем, что «когда последствия укуса пришлют из травмпункта, там и решим».
«Эти собаки недавно покусали и дочь моей знакомой, Юлию. Мне страшно за себя и сына, как ходить в родном городе? Эту женщину необходимо изолировать от людей, если с ее собаками нельзя справиться!» — возмущается пострадавшая.
В другой раз, тоже в марте, питомцы бабы Любы напали на 11-летнего мальчика. Произошло это возле магазина «Версаль» на ул. Гагарина.
«Эти животные свалили сына на землю и начали рвать ему куртку, — рассказывает 40-летний отец ребенка Азат Садыков. — Если бы не проходившие мимо люди, которые бросились на помощь, то проблемы были бы посерьезнее».
Четвероногие терминаторы
По местным пабликам в соцсетях гуляют фотографии окровавленных конечностей взрослых и детей. Одна из соседок бабы Любы написала о своей «войне» с ней. По словам женщины, как-то ей удалось отбить у хозяйки одну из собак и передать волонтерам. Жильцы дома прозвали пенсионерку «Люба-свистунья», потому что она якобы натравливает животных на людей свистом. Рассказывают, что лет 15 назад кому-то из потерпевших удалось через суд добиться определения, по которому гражданка Назарова может держать дома не более двух собак. Но вот она это решение игнорирует, и по ночам выпускает из квартиры погулять целую свору. Сколько точно у нее собак в квартире, доподлинно неизвестно. Двери баба Люба никому не открывает, и нашему корреспонденту с ней поговорить тоже не удалось.
Кристина Минлибулатова живет с бабой Любой на одной лестничной площадке. Своей странной соседкой она измучена и не может сдержать эмоций:
«Живу здесь четвертый год, и это настоящий кошмар, — возмущается она. — Два года назад собака ворвалась в нашу квартиру и укусила мужа, нагадила на полу. Все это время Назарова стояла и смотрела. Когда я закричала на нее, она спокойно зашла к себе и закрыла дверь. Видимо, ей доставляет удовольствие наблюдать за процессом нападения собак на людей. Муж обратился в полицию, они наложили на нее очередной штраф, но больше ничего сделать не могут, дверь она им не открывает. Я со своими маленькими детьми боюсь выходить из дома. В подъезде постоянно вонь и лай собак. Сейчас у нее точно проживают минимум взрослых три пса и два щенка. Значит, к осени стая будет большая. Я сама видела, как Назарова натравила своих псов на женщину и дворника УК, его искусали. Почему эту даму никто не изолирует от общества? Мы так и будем жить в вечном страхе из-за одной не совсем адекватной женщины?».
Пока местным жителям приходится искать средства самозащиты. Так, на маркетплейсах они массово заказывают ультразвуковые отпугиватели собак. Однако большая часть таких игрушек бесполезна против агрессии четвероногих терминаторов бабы Любы. Сначала при включении прибора собаки замирают, но услышав посвистывание хозяйки, тут же бросаются на людей.
Виноваты соседи?
В административной комиссии при администрации Туймазинского района на запрос редакции ответили, что в отношении Любови Назаровой меры административного реагирования принимаются аж с 2010 (!) года.
«За правонарушения по статье 13.7 КоАП РФ с 2010 по 2025 год на нее наложено 69 штрафов (от 2 до 4 тыс. рублей каждый) на сумму 249 тыс. рублей, — сообщил председатель административной комиссии Альберт Гимазетдинов. — Принудительно службой приставов взыскано 220 тыс. рублей, и работа по взысканию продолжается. Установлено, что данная гражданка действительно выгуливает собак без намордников и поводков, игнорируя жалобы на нее».
В Туймазинском территориальном отделе Госкомитета РБ по ветеринарии также подтвердили, что за прошлый год и с начала этого получили 10 заявлений от пострадавших от укусов собак жителей.
«В 2024 году в нашу службу из МВД республики в отношении Назаровой поступило 7 материалов по укусам детей, — сообщила начальник отдела Айгуль Закирова. — Факты подпадают под действие статьи 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных) и по ним вынесено 5 постановлений и 2 определения. Наложен штраф на сумму 50 тыс. рублей. Материалы переданы в службу судебных приставов. С начала этого года на Назарову из полиции поступило 3 материала. Наложен штраф на сумму 10 тыс. рублей. Кроме того, в службе ветеринарии отсутствуют данные о прививках собак Назаровой от бешенства».
Ситуацией заинтересовалась межрайонная прокуратура. В приватной беседе один из чиновников сказал, что, к сожалению, виноваты и соседи странной пенсионерки. После получения результатов медицинского обследования и административных материалов потерпевшие не доводят дело до суда, не требуют медицинского освидетельствования этой женщины в судебном порядке. Увы, но признать человека социально опасным, недееспособным или невменяемым может только суд. Поэтому ситуация и не разрешается уже много лет.