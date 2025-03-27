Стало известно, когда в Омске появятся уличные электросамокаты

Выставление самокатов на тротуарах шириной менее 1,5 метров также подпадает под санкции. Не допускается их размещение в пределах 30 метров от памятников, монументов, объектов культурного наследия, а также в других локациях, где они могут создавать помехи для пешеходного и транспортного движения.