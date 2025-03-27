Стало известно, когда в Омске появятся уличные электросамокаты

Омский мэр Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что с завтрашнего дня, с 28 марта, жёлтые электросамокаты компании «ВУШ» начнут появляться на улицах города. Городские власти подписали с компанией соглашение, по которому она берет на себя обязательства по повышению уровня безопасности самокатчиков и пешеходов.
В соответствии с договоренностями, компания гарантирует размещение электросамокатов исключительно в отведенных зонах. Также фирма обязуется предотвращать появление самокатов на участках с зелеными насаждениями, включая газоны, детские и спортивные площадки, а также дворы многоквартирных домов.
Действует запрет на использование и парковку самокатов в зонах видимости на перекрестках без светофоров и примыканиях дорог, на парковках для автомобилей, в пределах пяти метров от пешеходных и подземных переходов, внутридворовых проездов и остановок общественного транспорта.
Выставление самокатов на тротуарах шириной менее 1,5 метров также подпадает под санкции. Не допускается их размещение в пределах 30 метров от памятников, монументов, объектов культурного наследия, а также в других локациях, где они могут создавать помехи для пешеходного и транспортного движения.
Мэр Омска также подчеркнул, что фирма обеспечит непрерывную помощь клиентам, использующим электросамокаты 24/7. Связь поддерживается по телефону или через систему обратной связи. Также будет отслеживаться расположение самокатов на карте города.
В документе присутствует положение об ограничении максимальной скорости. В определенных зонах, к примеру, в парках скорость движения самокатов будет автоматически снижаться. Ранее мэрия Омска опубликовала адрес для жалоб на электросамокаты.