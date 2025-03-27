В Уфе названы сроки и уровни максимальных подъемов рек

В первую очередь было отмечено, что в этом году река Белая вскрылась на 19 дней раньше обычного. Аномально теплая погода, несвойственная нашему региону в это время, привела к затору льда около Бельского моста в районе Монумента Дружбы. Ситуацию удалось исправить силами спасателей управления гражданской защиты Уфы.