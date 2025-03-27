Хоценко сообщил о рекордном объеме вводимого жилья в Омской области с начала 2025 года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о значительном опережении планов по жилищному строительству в первом квартале 2025 года. Наибольший вклад в этот результат внес сектор индивидуального жилищного строительства, где было введено 202,2 тысячи квадратных метров жилья. Многоквартирное строительство добавило 42,7 тысячи квадратных метров. С января 2025 года в регионе построено и сдано более 245 тысяч квадратных метров в новостройках и проектах ИЖС.
В Омске строительство ведут как федеральные девелоперы, реализующие масштабные инвестиционные проекты, так и региональные компании, прошедшие одобрение проектов точечной застройки на областном архитектурно-градостроительном совете. При этом, как особо отметил Виталий Хоценко, в Омскую область активно идут крупные федеральные застройщики: среди них «ДОГМА», «Брусника» и тд. А при проектировке крупных кварталов уже на этапе согласования особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры в новых жилых районах.
В рамках трехсторонних соглашений между Правительством Омской области, администрацией Омска и застройщиками планируется ввод в эксплуатацию 4 общеобразовательных школ и 10 детских садов до 2035 года за счет частных инвестиций. Это позволит обеспечить местами в детских садах и школах семьи, проживающие в новостройках.
Темпы и объемы жилищного строительства в Омской области ежегодно увеличиваются. В 2024 году план по вводу жилья перевыполнен на 22,4%. За год предполагалось сдать 700 тыс. «квадратов» жилья. Отметим, что по итогам 2023 года в Омской области сдали 740 тыс. кв. м. жилья. Тогда, по словам губернатора Виталия Хоценко, показатель превысил план на 7%.Это свидетельствует о позитивной динамике развития региональной экономики и инвестиционной привлекательности.