Хоценко сообщил о рекордном объеме вводимого жилья в Омской области с начала 2025 года

Темпы и объемы жилищного строительства в Омской области ежегодно увеличиваются. В 2024 году план по вводу жилья перевыполнен на 22,4%. За год предполагалось сдать 700 тыс. «квадратов» жилья. Отметим, что по итогам 2023 года в Омской области сдали 740 тыс. кв. м. жилья. Тогда, по словам губернатора Виталия Хоценко, показатель превысил план на 7%.Это свидетельствует о позитивной динамике развития региональной экономики и инвестиционной привлекательности.