В Татарстане 5 апреля состоится акция «Тотальный диктант»

Регистрация на «Тотальный диктант» стартовала 26 марта на официальном сайте. Это можно сделать через личный кабинет, выбрав удобную площадку в разделе «Площадки». Для написания диктанта можно выбрать такие места, как библиотеки, вузы, культурные центры и музеи. Из них более 50 будут общедоступными. В качестве диктующих в Казани выступят известные медийные личности.