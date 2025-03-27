В Татарстане 5 апреля состоится акция «Тотальный диктант». Для этого организуют более тысячи площадок по всей республике.
Регистрация на «Тотальный диктант» стартовала 26 марта на официальном сайте. Это можно сделать через личный кабинет, выбрав удобную площадку в разделе «Площадки». Для написания диктанта можно выбрать такие места, как библиотеки, вузы, культурные центры и музеи. Из них более 50 будут общедоступными. В качестве диктующих в Казани выступят известные медийные личности.
Также диктант смогут написать иностранные студенты. Для них организуют тест TRuD — упрощенный вариант. Площадкой для иностранцев станет здание КГМУ.
Напомним, в Татарстане выпускники чаще всего для сдачи ЕГЭ выбирают информатику и физику. Рост составил 418 и 491 учеников соответственно.