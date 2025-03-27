«За вчера продали 6 тонн, работаем до последнего покупателя». Минчане стоят в очередях за березовым соком

Очереди в пункты продаж березового сока выстроились из минчан, что заметно по постам в соцсетях. 27 марта к этим торговым точкам приезжал и министр лесного хозяйства Александр Кулик, который решил, как сообщает Минлесхоз, «внезапно и выборочно» посетить точки реализации столь любимого белорусами сока.
В торговой точке «Лесной домик» на Тимирязева, 118, а он принадлежит Борисовскому опытному лесхозу, министру рассказали, что 26 марта продали 6 тонн и ждут наплыва покупателей ближе к вечеру.
Еще одна точка — на Багратиона, 70, где торгует Минский лесхоз. Ее минчане знают хорошо. И 26 марта в очереди за соком здесь надо было постоять больше часа.
Что касается цены — то она вполне демократичная, 50 копеек за литр в свою тару.
Кстати, БелТА сообщала, лесоводы Минской области будут вести реализацию березового сока в столице на шести площадках. Среди них — Логойский тракт, 52, ул. Левина, 8. Дополнительно откроются еще две точки — на пр. Дзержинского, 104 в районе ТЦ «Титан», а также в Колодищах рядом с ГПК «Колодищи Радиоцентр».
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел» (здесь подробности). А еще суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус: «Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды» (подробнее здесь).