«За вчера продали 6 тонн, работаем до последнего покупателя». Минчане стоят в очередях за березовым соком

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел» (здесь подробности). А еще суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус: «Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды» (подробнее здесь).