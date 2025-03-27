«Серые возчики» в Ростове: Как город борется с незаконным вывозом мусора

Ростов-на-Дону усиливает борьбу с незаконным вывозом мусора. По поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря городские власти совместно с управлением МВД и районными администрациями начали системную работу по пресечению деятельности так называемых «серых возчиков» — нелегальных перевозчиков отходов, которые годами уклонялись от контроля.
Нелегальные перевозчики берут плату за вывоз отходов, выбрасывают их на контейнерных площадках в соседних дворах или завозят в лесополосы. Это приводит к нарушению экологических норм, возникновению стихийных свалок и ухудшению санитарного состояния города.
Власти уверены: системная борьба с «серыми возчиками» — один из ключевых шагов к порядку и чистоте в Ростове. Для этого уже проведены первые рейды, в ходе которых задержали пятерых нарушителей.
— Эту практику мы продолжим, — заявил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. — Рейды будут проходить на системной основе. У нас есть все рычаги воздействия, вплоть до изъятия транспортных средств.
Горожане тоже могут помочь в борьбе с «серыми возчиками», Власти призывают ростовчан сообщать о подозрительных машинах, занимающихся вывозом мусора без лицензии.
— Если вы заметили «серых возчиков» — обращайтесь в районные администрации, — обратился к ростовчанам Александр Скрябин. — Чистота города в наших руках!