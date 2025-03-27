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Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов

Матвиенко возмутилась, что школьников могут высадить из автобуса из-за неоплаты.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила проконтролировать доступность и реализацию льгот на проезд для семей с детьми.

«Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные переводчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — отметила она.

По словам Матвиенко, люди должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство.

«Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля», — сказала политик, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту.

В Совфеде прошел правительственный час о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России. Перед сенаторами выступил глава Минтранса.