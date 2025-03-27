Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов

«Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные переводчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — отметила она.