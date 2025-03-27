Минприроды пришло с проверкой на минский Комаровский рынок

В сообщении сказано, что специалисты в среду, 26 марта, провели рейд, связанный с пресечением торговли первоцветами по тем территориям, которые прилегают к минской Комаровке, а также на самом рынке. Они убедились в том, что торговля садовой черемшой осуществляется по соответствующим документам.