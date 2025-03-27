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Минприроды пришло с проверкой на минский Комаровский рынок

Специалисты Минприроды проверили минскую Комаровку и прилегающую к ней территорию.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды пришло с проверкой на минский Комаровский рынок. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В сообщении сказано, что специалисты в среду, 26 марта, провели рейд, связанный с пресечением торговли первоцветами по тем территориям, которые прилегают к минской Комаровке, а также на самом рынке. Они убедились в том, что торговля садовой черемшой осуществляется по соответствующим документам.

«Профилактические мероприятия, а именно рейды, проводятся в первую очередь в крупных торговых точках столицы», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что в Минске доказать факт незаконного сбора дикой черемши довольно сложно. В ведомстве поясняют, что растение массово собирают в других регионах Беларуси, а уже в столицу привозят только на продажу.

Говорится, что с нарушителями провели информационно-разъяснительные профилактические беседы, касающиеся недопущения сбора, а также продажи первоцветов. Специалисты напомнили и о предусмотренной административной ответственности.

Тем временем минская милиция рассказала про домашнего тирана, бившего дочь и жену: «Родила девочку, а он хотела сына».

Ранее мы писали, что житель Гродно обманул мошенников на 6200 рублей и может сесть на три года.