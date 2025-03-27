Минприроды пришло с проверкой на минский Комаровский рынок. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В сообщении сказано, что специалисты в среду, 26 марта, провели рейд, связанный с пресечением торговли первоцветами по тем территориям, которые прилегают к минской Комаровке, а также на самом рынке. Они убедились в том, что торговля садовой черемшой осуществляется по соответствующим документам.
«Профилактические мероприятия, а именно рейды, проводятся в первую очередь в крупных торговых точках столицы», — уточнили в ведомстве.
Уточняется, что в Минске доказать факт незаконного сбора дикой черемши довольно сложно. В ведомстве поясняют, что растение массово собирают в других регионах Беларуси, а уже в столицу привозят только на продажу.
Говорится, что с нарушителями провели информационно-разъяснительные профилактические беседы, касающиеся недопущения сбора, а также продажи первоцветов. Специалисты напомнили и о предусмотренной административной ответственности.
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