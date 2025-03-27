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Движение на участке ул. Толстого в Минске будет ограничено 28−31 марта

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке ул. Толстого в Минске будет ограничено 28—31 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с проведением демонтажных работ на путепроводе с пр. Независимости на ул. Московскую с 23.00 28 марта до 5.00 31 марта будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Толстого на участке от ул. Московской до ул. Вокзальной в обоих направлениях. Также будут закрыты поворот с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской и движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону переулка Домашевского.

При движении с переулка Домашевского закрытый участок рекомендуется объезжать по ул. Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого. А при движении с ул. Аранской — по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.