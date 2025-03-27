Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах

Калеб и Джереми познакомились с Бруклин и Кристен в 2016 году. Они вместе ходили в одну церковь в составе местной религиозной молодежной группы. По словам пары, они сблизились из-за того, что являются близнецами. «Бруклин подошла ко мне и сказала: “Эй, я тоже близняшка”. И мы сразу же нашли общий язык», — рассказал Калеб.