Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах

Однояйцевые близнецы Калеб и Джереми Бейкер из США женились на близнецах Джереми и Кристен Статлер. Об этом пишет TODAY.com.
Сначала свадьбу сыграли Калеб и Бруклин, а их брат и сестра играли роль шафера и подружки невесты. Потом пары переоделись, чтобы провести церемонию Кристен и Джереми. После торжественного мероприятия молодожены отправились проводить медовый месяц в Мексике.
«Мы все лучшие друзья», — рассказала Бруклин. Сестры работают в одной фармацевтической компании, а братья учатся на одном факультете в Хантингтонском университете. В Аризоне супруги планируют жить в соседних квартирах.
Калеб и Джереми познакомились с Бруклин и Кристен в 2016 году. Они вместе ходили в одну церковь в составе местной религиозной молодежной группы. По словам пары, они сблизились из-за того, что являются близнецами. «Бруклин подошла ко мне и сказала: “Эй, я тоже близняшка”. И мы сразу же нашли общий язык», — рассказал Калеб.
Долгое время у пар были дружеские отношения. Переломным моментом стал 2021 год, когда мать сестер легла в больницу, и им пришлось переехать к семье Джереми и Калеба на месяц. Именно там они осознали свои настоящие чувства.
Первые свидания Калеба и Бруклин и Кристен и Джереми прошли в одном ресторане, однако пары сидели на противоположных концах зала. В тот день они и решили начать отношения.
По словам сестер, им действительно повезло, так как братья-близнецы понимают их, как никто другой.
Ранее пара сестер-близнецов и братьев-близнецов поженилась в Китае.