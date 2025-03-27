На территории Башкирии зарегистрирован первый случай укуса клеща в 2025 году

Вчера, 26 марта, в лабораторию стерлитамакского отделения Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии доставили первого в этом году клеща. Как сообщает пресс-служба ведомства, насекомое укусило человека непосредственно в черте города.
Специалисты напоминают, что исследование клещей проводится ежедневно с 09:00 до 16:00, включая выходные и праздничные дни 29, 30 и 31 марта. Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:30. Для получения достоверных результатов анализа важно, чтобы клещ был доставлен живым и неповрежденным.
Особое внимание обращается на срочность проведения исследований. При обнаружении вируса клещевого энцефалита введение иммуноглобулина необходимо провести в течение 72 часов после укуса. В случае выявления боррелий своевременно начатое лечение поможет избежать серьезных осложнений.
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