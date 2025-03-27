На территории Башкирии зарегистрирован первый случай укуса клеща в 2025 году

Специалисты напоминают, что исследование клещей проводится ежедневно с 09:00 до 16:00, включая выходные и праздничные дни 29, 30 и 31 марта. Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:30. Для получения достоверных результатов анализа важно, чтобы клещ был доставлен живым и неповрежденным.