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С 1 апреля на некоторых водоемах Ростовской области запретят вылов рыбы

Ограничения на вылов рыбы введут в Ростовской области в начале апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на вылов рыбы будут действовать в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая. В указанный период рыбакам запрещается выходить на участки некоторых водоемов, а также следует помнить о суточной норме и разрешенных размерах улова. Подробности прописаны в правилах рыболовства.

Рыбачить нельзя будет на реках Аксай, Тузлов, Грушевка и Черкасской, Койсуг. Также под запретом окажутся ерик Караич и Махинский лиман. Кроме этого, запретят располагаться вблизи мостов на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Запрещают ловить рыбца (с 15 апреля по 15 июня), а также тарань и плотву (до 30 апреля — в Азовском море, Таганрогском заливе и в реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС). Добавим, грядущие ограничения будут связаны с периодом нереста рыбы.