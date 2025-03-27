С 1 апреля на некоторых водоемах Ростовской области запретят вылов рыбы

Ограничения на вылов рыбы будут действовать в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая. В указанный период рыбакам запрещается выходить на участки некоторых водоемов, а также следует помнить о суточной норме и разрешенных размерах улова. Подробности прописаны в правилах рыболовства.