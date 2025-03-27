Чем полезен орех макадамия, кому его нельзя есть и сколько в нем калорий

«В сравнении с другими орехами, содержание белка в макадамии невелико, однако они богаты клетчаткой, которая полезна для нашего микробиома. Основные жирные кислоты в этих орехах — это пальмитиновая и олеиновая кислоты, которые являются мононенасыщенными. Потребность человека в мононенасыщенных жирах составляет примерно 10% от общего количества жиров в рационе», — обратила внимание нутрициолог.