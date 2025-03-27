Чем полезен орех макадамия, кому его нельзя есть и сколько в нем калорий

Орех макадамия — один из самых дорогих орехов в мире, известный своим нежным сливочным вкусом и богатым составом полезных веществ. «Газета.Ru» вместе с нутрициологом Анастасией Романовой разобралась в составе орехов макадамия, их полезных свойствах и возможном вреде для здоровья.
Макадамия: что это за орех?
Макадамия — это вечнозеленое дерево из семейства протейные, родом из Австралии. Растение было впервые описано в 1857 году ботаником Фердинандом фон Мюллером, который назвал его в честь своего друга — химика Джона Макадама.
Деревья макадамии достигают высоты 10−15 метров и предпочитают теплый, влажный климат с богатой, хорошо дренированной почвой. Сегодня макадамия культивируется не только в Австралии, но и в других странах с подходящими условиями, включая Гавайи, Бразилию, Южную Африку и Кению.
Плоды макадамии — это круглые орехи диаметром около 2−3 см, покрытые твердой скорлупой зелено-коричневого цвета. Под скорлупой находится светлое ядро с нежным сливочным вкусом.
Что содержится в макадамии.
Орехи макадамии богаты различными питательными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог и биолог Анастасия Романова. Пищевая ценность на 100 г продукта:
* белки: 7,9 г
Макадамия обладает высоким содержанием витаминов и минералов, включая витамины группы B, витамин E, магний, калий, кальций и фосфор. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, эти орехи могут снижать уровень холестерина в крови и защищать, поддерживать здоровье сердца.
«В сравнении с другими орехами, содержание белка в макадамии невелико, однако они богаты клетчаткой, которая полезна для нашего микробиома. Основные жирные кислоты в этих орехах — это пальмитиновая и олеиновая кислоты, которые являются мононенасыщенными. Потребность человека в мононенасыщенных жирах составляет примерно 10% от общего количества жиров в рационе», — обратила внимание нутрициолог.
Чем полезны макадамия.
Для женщин.
Употребление макадамии приносит множество преимуществ для женского здоровья.
* Поддержание здоровья кожи. Благодаря содержанию антиоксидантов, таких как сквален и токотриенолы, макадамия способствует замедлению процессов старения кожи, делая ее более упругой и гладкой.
* Укрепление костной ткани. Высокое содержание кальция и фосфора помогает поддерживать прочность костей, что особенно важно для женщин в период менопаузы.
* Гормональный баланс. Жирные кислоты в составе макадамии могут способствовать нормализации гормонального фона.
Для мужчин.
Макадамия также оказывает положительное влияние и на мужской организм.
* Поддержание сердечно-сосудистой системы. Мононенасыщенные жирные кислоты помогают снижать уровень «плохого» холестерина, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
* Улучшение репродуктивной функции. Содержание цинка и селена способствует повышению качества спермы и поддержанию половой функции.
«Содержание мононенасыщенных жиров в макадамии способствует снижению уровня “плохого” холестерина, улучшает метаболизм и оказывает положительное влияние на здоровье по сравнению с переработанными жирами», — подчеркнула Анастасия Романова.
* Поддержка мышечной массы. Макадамия богата медью, которая участвует в формировании белков и способствует набору мышечной массы.
Для детей.
Орехи макадамии могут быть полезны для детей, ~но с некоторыми оговорками~.
* Питательная ценность. Макадамия содержит белки, витамины и минералы, необходимые для роста и развития детского организма.
* Осторожное введение в рацион. Рекомендуется начинать с небольших порций (3−5 орехов) и наблюдать за реакцией организма ребенка. Детям старше пяти лет можно употреблять столько же орехов, сколько и взрослым.
Вред макадамии: кому не следует есть эти орехи.
Несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление макадамии может сопровождаться определенными рисками.
* Аллергические реакции. Макадамия может вызвать аллергию у некоторых людей, особенно тех, у кого есть аллергия на другие орехи. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отек губ, языка и горла, затрудненное дыхание и даже анафилаксию.
* Проблемы с пищеварением. Из-за высокого содержания жиров макадамия может вызвать расстройства пищеварения, особенно у людей с заболеваниями печени или поджелудочной железы. Возможны симптомы, такие как вздутие, тошнота и диарея.
* Риск набора веса. Высокая калорийность макадамии может способствовать набору лишнего веса при чрезмерном употреблении.
Рекомендуется ограничивать потребление тридцатью граммами в день (это примерно 8−10 орехов).
По словам нутрициолога, ~некоторые производители могут обрабатывать орехи ванильным сиропом~, а это, в свою очередь, еще больше увеличивает калорийность продукта. Более предпочтительный выбор — цельные орехи без добавок. Определить, обрабатывались ли орехи сиропом, достаточно просто: на скорлупе будет виден белесый налет, который свидетельствует о том, что продукт вымачивали в сахаре для придания ванильного и более нежного вкуса, объяснила Анастасия Романова.
* Влияние на почки. Макадамия содержит фосфор, который при избыточном потреблении может негативно сказаться на функционировании почек, особенно у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.
Самые частые вопросы про макадамию (FAQ).