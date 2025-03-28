Кроссворд на 28 марта 2025

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28 марта родился писатель Максим Горький, чье имя стало символом революционной литературы. Он оставил после себя богатое наследие, от пьес до романов, от публицистики до автобиографической прозы. Проверьте свои знания о его творчестве, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.