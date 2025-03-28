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Кроссворд на 28 марта 2025

28 марта родился писатель Максим Горький, чье имя стало символом революционной литературы. Он оставил после себя богатое наследие, от пьес до романов, от публицистики до автобиографической прозы. Проверьте свои знания о его творчестве, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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