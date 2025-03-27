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Затопленный мост в Кинель-Черкасском районе освободился от воды

В районе населенного пункта Полудни Кинель-Черкасского района низководный мост освободился от воды 26 марта, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время на территории региона подтопленных приусадебных участков, жилых домов, автомобильных дорог и объектов экономики нет.

Паводковая обстановка в регионе находится на контроле ведомства.