Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Петербурге

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о сдаче ОГЭ в 2025 году в Москве и Санкт-Петербурге лишь по двум предметам — русскому языку и математике. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В случае подписания закона президентом, кроме двух перечисленных городов новые правила сдачи ОГЭ вступят в силу и в Липецкой области.

Такие нормы будут действовать в том случае, если ученик решит не продолжать учебу в 10 классе.