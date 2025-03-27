Совфед одобрил новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Петербурге

В случае подписания закона президентом, кроме двух перечисленных городов новые правила сдачи ОГЭ вступят в силу и в Липецкой области.
Такие нормы будут действовать в том случае, если ученик решит не продолжать учебу в 10 классе.
Совет Федерации (СФ) одобрил закон о сдаче ОГЭ в 2025 году в Москве и Санкт-Петербурге лишь по двум предметам — русскому языку и математике. Об этом сообщает РИА Новости.
В случае подписания закона президентом, кроме двух перечисленных городов новые правила сдачи ОГЭ вступят в силу и в Липецкой области.
Такие нормы будут действовать в том случае, если ученик решит не продолжать учебу в 10 классе.