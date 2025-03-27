27 марта в Ростове-на-Дону отменили выжигание сухой травы

Сегодня, 27 марта, в Ростове-на-Дону отменили плановое выжигание сухой растительности. Об этом сообщают городские власти.
— Мероприятия в Ворошиловском и Пролетарском районах будут перенесены на другой день. О дате сообщат дополнительно, — проинформировала администрация Ростова-на-Дону.
Накануне, по данным МЧС, пал травы должны были провести в Кировском, Октябрьском и Железнодорожном районах донской столицы. 28 марта собираются выполнить выжигание в Ворошиловском районе.
Напомним, что выжигание сухой растительности — необходимый этап перед пожароопасным сезоном. Подобная работа нужна для снижения риска неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.