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27 марта в Ростове-на-Дону отменили выжигание сухой травы

Плановые выжигания сухой растительности перенесли в двух районах Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 марта, в Ростове-на-Дону отменили плановое выжигание сухой растительности. Об этом сообщают городские власти.

— Мероприятия в Ворошиловском и Пролетарском районах будут перенесены на другой день. О дате сообщат дополнительно, — проинформировала администрация Ростова-на-Дону.

Накануне, по данным МЧС, пал травы должны были провести в Кировском, Октябрьском и Железнодорожном районах донской столицы. 28 марта собираются выполнить выжигание в Ворошиловском районе.

Напомним, что выжигание сухой растительности — необходимый этап перед пожароопасным сезоном. Подобная работа нужна для снижения риска неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.