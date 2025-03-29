Ответы на кроссворд от 28 марта 2025: интересные факты про Максима Горького

Ответы
По горизонтали:
1. Премия
В начале 1930-х годов Горький был в числе главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе и номинировался пять раз. Его конкурентами были Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский и Иван Бунин. В 1933 году премию получил Бунин, что стало для Горького серьезным разочарованием.
2. Макаренко
Горький сыграл важную роль в продвижении передового педагогического опыта того времени, будучи редактором «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко. Успех этого издания во многом способствовал дальнейшей публикации других работ Макаренко, а также его признанию как в СССР, так и за рубежом.
3. Шаляпин
Квартира Горького в Нижнем Новгороде была прозвана современниками «Горьковской академией». В этом доме, по свидетельству В. Десницкого, ощущалась «атмосфера высокого духовного настроя», а просторная гостиная почти ежедневно принимала до 40 представителей творческой интеллигенции. Ближайшим другом Горького был Федор Шаляпин, который не только снимал квартиру в том же доме, но и принимал активное участие в жизни семьи Горького и культурной жизни Нижнего Новгорода.
4. Васса
Одной из самых ярких ролей в карьере Фаины Раневской стала Васса Железнова. Именно она сыграла главную героиню в первой театральной постановке пьесы, которая состоялась в Театре Красной Армии в 1936 году. В основу пьесы легла трагическая история жизни Марии Капитоновны Кашиной, нижегородской купчихи, чей дом, хоть и перестроенный, можно увидеть и сегодня.
5. Тюрьма
За революционную прокламацию и в связи с событиями 9 января, известными, как «Кровавое воскресенье», Горький был арестован и заключен в одиночную камеру Петропавловской крепости. В его защиту выступили известные деятели искусства и науки со всего мира, включая Герхарта Гауптмана, Анатоля Франса, Огюста Родена, Томаса Харди и многих других. В Риме прошли студенческие демонстрации. Под давлением общественности 14 февраля 1905 года Горький был освобожден под залог.
По вертикали:
1. Пешков
Алексей Пешков сам взял себе псевдоним «М. Горький», чувствуя, что его настоящая фамилия, Пешков, не подходит для литературной деятельности. Он так и сказал своему знакомому: «Не писать же мне в литературе — Пешков…».
2. Кремль
После смерти Горького, его тело было доставлено в Москву и выставлено для прощания в Колонном зале Дома союзов. По личному распоряжению Сталина, ночью 20 июня состоялась кремация в Донском крематории. 20 июня, после еще одного дня прощания, урна с прахом Горького была торжественно захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.
3. Мать
Несмотря на широкую известность романа «Мать» Горького, сам автор не считал его своим лучшим произведением. Современная критика также склонна видеть в нем художественные недостатки. Тем не менее, этот роман признается важнейшим из дореволюционного творчества Горького, что свидетельствует о его значимом месте в истории литературы.
4. Лука
Образ Луки в пьесе «На дне» вызывает множество споров и интерпретаций. С одной стороны, имя Лука, происходящее от латинского «lux» (свет), и связь с апостолом Лукой позволяют некоторым исследователям видеть в нем символ христианской любви и сострадания. С другой стороны, сам Горький в процессе работы над пьесой отмечал двойственность этого персонажа, называя его «сиреной», которая «поет ложь из жалости к людям». Образ Луки также критиковал и ЛевТолстой, который не видел в нем искренности и симпатии.
5. Клим
Незавершенный роман «Жизнь Клима Самгина», который сам Горький называл повестью, стал его последним масштабным произведением, над которым он работал с 1925 года и до самой смерти. С момента публикации и до настоящего времени роман вызывает оживленные дискуссии и противоречивые оценки. Если одни критики упрекают автора в предвзятом изображении русской интеллигенции и считают роман неудачным, то другие видят в нем вершину творчества Горького и значительное явление русской литературы XX века, находя в нем новаторские приемы и даже черты модернизма.
Интересные факты о Максиме Горьком:
- В издательстве «Знание», под руководством Горького, была разработана система поддержки писателей, включавшая не только высокие гонорары, но и ежемесячные авансы, ставшие прообразом «заработной платы». Такая поддержка оказывалась примерно десяти писателям, среди которых были И. Бунин, А. Серафимович и С. Скиталец.
- Не получив среднего образования и не имея документов для поступления в университет, Горький обладал огромным стремлением к обучению и феноменальной памятью. Он много читал и через несколько лет уверенно оперировал идеями философов-идеалистов, таких как Ницше, Гартман и Шопенгауэр. При этом, даже к 30 годам, его грамотность оставляла желать лучшего, и его жена Екатерина, профессиональный корректор, долгое время исправляла его многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки.
- Шахматы были важной частью жизни Горького, он был не только умелым игроком, но и ценителем шахматной игры, о чем свидетельствуют упоминания о шахматах даже в его некрологе Ленина. В шахматы играли и гости Горького, особенно часто — политические соратники. Подтверждением этому служат любительские фотографии, сделанные Юрием Желябужским на Капри в 1908 году, где Ленин сражается в шахматы с Горьким и Богдановым, известным революционером и философом.
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