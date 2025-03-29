Ответы на кроссворд от 28 марта 2025: интересные факты про Максима Горького

4. Лука

Образ Луки в пьесе «На дне» вызывает множество споров и интерпретаций. С одной стороны, имя Лука, происходящее от латинского «lux» (свет), и связь с апостолом Лукой позволяют некоторым исследователям видеть в нем символ христианской любви и сострадания. С другой стороны, сам Горький в процессе работы над пьесой отмечал двойственность этого персонажа, называя его «сиреной», которая «поет ложь из жалости к людям». Образ Луки также критиковал и ЛевТолстой, который не видел в нем искренности и симпатии.